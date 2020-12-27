فنانة شهيرة تشكك في أمان لقاح كورونا





شككت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، اليوم السبت، في أمان اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، في الوقت الذي بدأت الكثير من دول العالم في استقبال شحنات منه.





وبررت مايا دياب تشكيكها بأن أسرع لقاح لمرض وجد بعد 4 أو 6 سنوات، وأنه حتى هذه اللحظة تخضع معظم اللقاحات لتعديلات في تركيبتها.





وغردت مايا دياب لمتابعيها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا تتسرعوا وتريّثوا، اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء وانظروا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وُجد لمرض، ليس أقل من ٤ إلى ٦ سنوات، وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها".



