عاجل.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار عشوائي بأمريكا
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:55 ص
الفجر
Advertisements
أعلنت شرطة إلينوي الأمريكية، مقتل3 أشخاص وإصاب 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت الأيام الماضية حادث انفجار ضخم، مازالت السلطات تحقق فيه حتى الآن.
ونقلت وكالة "سي ان ان" الأمريكية عن محققين أمريكيين أن تفجير ناشفيل في ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة قد يكون ناجما عن عمل انتحاري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا