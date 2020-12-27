عاجل.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار عشوائي بأمريكا

أعلنت شرطة إلينوي الأمريكية، مقتل3 أشخاص وإصاب 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت الأيام الماضية حادث انفجار ضخم، مازالت السلطات تحقق فيه حتى الآن.



