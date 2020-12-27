عاجل.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار عشوائي بأمريكا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت شرطة إلينوي الأمريكية، مقتل3 أشخاص وإصاب 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت الأيام الماضية حادث انفجار ضخم، مازالت السلطات تحقق فيه حتى الآن.

ونقلت وكالة "سي ان ان" الأمريكية عن محققين أمريكيين أن تفجير ناشفيل في ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة قد يكون ناجما عن عمل انتحاري.

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ناشفيل انفجار الولايات المتحدة اطلاق نار

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