ضبط مالك مستشفى حجر صحي بعد وفاة 10 أشخاص في حريق بالقليوبية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك ومدير إحدى المستشفيات الكائنة بمنطقة العبور بالقليوبية، وهي  مخصصة للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، وضبط مشرف التمريض بالمستشفى وممرضين.

جاء ذلك عقب نشوب حريق بغرفة العناية المركزة بالمستشفى وبداخلها عدد من المرضى، نتيجة حدوث خلل بالتوصيلات الكهربائية لأحد أجهزة قياس العلامات الحيوية بالجسم، أدى ذلك إلى وفاة 10 من المحجوزين وإصابة 6 آخرين بحالة إختناق وحروق متفرقة. 

ورجح مشرف التمريض حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائي بجهاز التنفس الصناعي وساعد على الاشتعال الأوكسجين الموصل بالجهاز.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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