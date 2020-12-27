وكيل لاتارو مارتينيز يوجه رسالة صادمة لـ برشلونة









وجه كارلوس ألبيرت ياكيه، وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، رسالة صادمة لبرشلونة، بشأن موقف اللاعب.









وارتبط لاوتارو بالانتقال إلى برشلونة في فترة سابقة، إلا أن الأزمة المالية التي يعيشها برشلونة حالت دون إتمام الصفقة.









وقال ياكيه في تصريحات لصحيفة "أولييه " الأرجنتينية: "لاوتارو يتمتع بإمكانيات رائعة، وهو سعيد في إنتر ميلان حالياً، حيث ينمو ويتطور".





وأضاف "الشيء المهم اليوم هو أن يعتاد على الكرة الأوروبية بأسرع وقت. لقد جاء إلى إيطاليا ولعب تلقائيًا. إنه يركض ويسجل وقد أصبح الناس مغرمين به، وساعده ذلك على الاستمرار في إثبات جدارته".



