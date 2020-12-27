أول تعليق من كلوب على أنباء رحيل صلاح

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:38 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه لا يوجد أي سبب يجعل نجم الفريق المصري محمد صلاح يرغب في الرحيل عن الريدز.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر في التصريحات إذا أردنا ذلك لكنني أعتقد أن السبب الوحيد لرحيل صلاح عن ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس".
وعن وجود سبب آخر، قال كلوب:"هذا واحد من أكبر أندية العالم، نحن ندفع أموالاً جيدة، ربما ليس الأفضل في العالم لكننا ندفع جيدًا ولدينا ملعب مثير مع مشجعين رائعين ولدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف:"نرتدي اللون الأحمر وهو أجمل لون على أي حال، لا يمكنك إجبار الناس على البقاء لكن الأمر كله يتعلق بالتوقيت واللحظة المناسبة للرحيل".
وتابع:"نجري تغييرات ونجلب لاعبين وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل، لا يمكننا منعه، أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون الرحيل، عندما أجاب صلاح على السؤال، كان الأمر أن هذه الأندية قد تكون مهتمة وهو لم يستبعد ذلك".
وأردف قائلاً:"إذا سألت أي لاعب في العالم عن برشلونة أو ريال مدريد، هل يمكنك أن تتخيل اللعب هناك يومًا ما؟ هل سيقول لا، الأندية الإسبانية ليست مناسبة لي. الشيء الوحيد الذي قاله هو أننا سنرى الأمر لكن كل شيء بخير في ليفربول".
وعن خيبة أمل صلاح بشأن شارة القيادة ضد ميدتيلاند، اختتم كلوب تصريحاته قائلاً: "تحدثت إلى صلاح حول هذا الموضوع عقب المباراة، ثم أدركت أن الأمر لم يسر بشكل جيد، لذا أوضحت ذلك، ثم أجرى المقابلة، وهذه ليست مشكلة بالنسبة لي. من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل".

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