الأهلي يقترب من الإعلان عن طبيب الفريق الجديد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن موعد الإعلان عن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي سيتولى المهمة خلفًأ للدكتور خالد محمود.

وأكد رئيس اللجنة الطبية بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهل سيعلن غدًا عن طبيب الفريق الأول لكرة القدم والذي وقع عليه الاختيار بعد تصديق محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

وأشار إلى أن الطبيب الجديد سيبدأ مهمته مع الأهلي عقب مباراة الاتحاد السكندري المقبلة، وتم الاتفاق عليه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

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