الأهلي يقترب من الإعلان عن طبيب الفريق الجديد

كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن موعد الإعلان عن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي سيتولى المهمة خلفًأ للدكتور خالد محمود.





وأكد رئيس اللجنة الطبية بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهل سيعلن غدًا عن طبيب الفريق الأول لكرة القدم والذي وقع عليه الاختيار بعد تصديق محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.



