تعرف على مباريات الجولة القادمة من الدوري الإيطالي
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:09 ص
محمد سامي
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يعود الدوري الإيطالي لكرة القدم في الثالث من يناير المقبل 2021، بعد إنتهاء احتفالات الكريسماس، وتشهد الجولة الخامسة عشر من الكالتشيو مواجهات ساخنه، حيث تقام العشر مباريات في يوم واحد فقط.
وستكون البداية مع إنتر ميلان وكروتوني في الواحدة والنصف ظهراً، بينما في الرابعة عصراً سبع مباريات، كالياري ضد نابولي، وفيورنتينا يستقبل بولونيا.
بالإضافة إلى أتلانتا ضد ساسولو، وجنوي ضد لاتسيو، وبارما يستقبل تورينو، وهيلاس فيرونا يحل ضيفاً على سبيزيا.
وفي السابعة والنصف مساءً، بينفينتو يستقبل المتصدر أي سي ميلان، وفي الختام يوفنتوس يواجه أودينيزي في العاشرة إلا ربع.