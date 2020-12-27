بعد تمرده وغيابه عن التدريبات.. باتشيكو يطيح بمصطفى محمد من لقاء سموحة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، عن لقاء سموحة المقبل.

ويلاقي الزمالك نظيره سموحة، غدًا الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الإسكندرية.

يأتي ذلك بعدما انقطع مصطفى محمد عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، مما جعل باتشيكو يقرر استبعاده من حساباته الفنية في لقاء سموحة.

وأوضحت تقارير صحفية أن مصطفى محمد بإبلاغ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأنه يعاني من آلام الظهر.

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