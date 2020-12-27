افتتاح مهرجان " دينيس ماتسويف وأصدقاؤه" الموسيقي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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افتتح على مسرح قاعة "صالح سايداشيف" الموسيقية بمدينة قازان الروسية مهرجان "دينيس ماتسويف وأصدقاؤه" الموسيقي. 

وضم برنامج المهرجان "المواسم" لـ بيوتر تشايكوفسكي وبالادا  (القصيدة الموسيقية) شوبان الرابعة واللتين قدمهما عازف البيانو الروسي المشهور، دينيس ماتسويف، ثم قام عازف البيانو والأوركسترا السيمفونية الحكومية لجمهورية تتارستان بقيادة  فنان شعب روسيا وتتارستان المايسترو، ألكسندر سلادكوفسكي بأداء الكونشرتو الثاني لـ شوبان.

وقال الفنان، دينيس ماتسويف إن الأوركسترا السيمفونية الحكومية هي بطاقة تعارف لجمهورية تتارستان الروسية، إذ أنها معروفة في بلدان كثيرة.

وأضاف أن اليوم الثاني لمهرجان "دينيس ماتسويف وأصدقاؤه" الموسيقي الثامن  سيشهد أداء مؤلفات راخمانينوف الموسيقية. 

يذكر أن المهرجان يعد مشروعا مشتركا لعازف البيانو، دينيس ماتسوف وقائد الأوركسترا المايسرو، ألكسندر سلادكوفسكي. ويقام المهرجان في قازان كل عام عشية الاحتفال بعيد رأس السنة بدءا من عام 2012. جدير بالذكر أن، دينيس ماتسويف، هو عازف البيانو الروسي البارع والفائز بجائزة تشايكوفسكي عام 1998.

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