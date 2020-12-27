"أرجوك أنا عايزة الجرعة".. هنيدي ينتظر لقاح كورونا بمشهد من "وش إجرام"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
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نشر النجم محمد هنيدى، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، من فيلمه الشهير "وش إجرام".

وكان هنيدي يردد فى المشهد الشهير أرجوك محتاج الجرعة، وعلق قائلاً: "وإحنا منتظرين جرعة لقاح كورونا".

يستعد الفنان محمد هنيدي حاليًا لفيلم جديد، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، والفيلم يتعاون فيه مع الكاتب عمرو طاهر، وهو من إخراج إسلام خيري وإنتاج وليد صبري.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد هنيدي حاليًا عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو بطولة منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة.

والجدير بالذكر أن محمد هنيدي شارك مؤخرًا في مسرحية "٣ أيام x الساحل"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي الهواري، بطولة مها أبو عوف، سامية الطرابلسي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، أحمد فتحي.

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