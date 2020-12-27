تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة









تنطلق منافسات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإسباني يوم الثلاثاء القادم بمباريات قوية فى صراع الليجا الإسبانية والمنافسة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد على صدارة الترتيب.





ويواجه برشلونة نظيره إيبار بينما يواجه ريال مدريد فريق إلتشي ضمن مباريات الجولة ال 16 من الليجا الإسبانية.





ترتيب الدوري الإسباني:-









أتليتكو مدريد 32 نقطة

ريال مدريد 32 نقطة

ريال سوسيداد 26 نقطة

فياريال 26 نقطة

برشلونة 24 نقطة

إشبيلية 23 نقطة

غرناطة 21 نقطة

سيلتا فيجو 20 نقطة

ريال بيتيس 19 نقطة

أتليتك بيلباو 18 نقطة

قادش 18 نقطة

خيتافي 17 نقطة

ألافيس 17 نقطة

فالنسيا 15 نقطة

ليفانتي 15 نقطة

إلتشي 15 نقطة

إيبار 15 نقطة

بلد الوليد 14 نقطة

أوساسونا 12 نقطة