الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن إدارة الفريق حددت مبلغ 6 مليون دولار للموافقة على احتراف اللاعب.

وقال عصام في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن مصطفى محمد مصمم على الاحتراف الخارجي والزمالك ليس لديه مانع في ذلك ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي يليق باللاعب والنادي.

وأضاف، أن الأمور مع يوسف اوباما شبه حسمت بشأن تجديد تعاقده مع الفريق ولم يكن هناك ازمة في ذلك ولكن الامر يتوقف على حصوله على مقدم تعاقد لتوقيع على العقود الجديدة.

وأتم، أن تعديل عقد شيكابالا و محمود جنش سيتم خلال الفترة المقبلة ولم يكن هناك ازمة في ذلك لانهما من الأعمدة الاساسية بالفريق.

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