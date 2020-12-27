تعليقات الجمهور على أغنية "طمعتيني" أحدث أعمال تامر حسني





تصدر الفنان تامر حسني، محركات البحث بأغنيتي "طمعتيني" و"قد الفراق" الجديدتين.





واقتربت أغنية "طمعتيني" من تسجيل عدد مشاهدات مرتفع، حيث تخطت 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي.

وعلق الجمهور على الأغنية قائلًا: " يا سلام عليك مليون مرة"، "عاااش يافنان بالتوفيق يارب"، "لذيذه الأغنيه وخفيفة وجديدة".





يذكر أن تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى".





وحصد جائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".



