بعد إصابته بـ"كورونا".. شريف رمزي: أعزل نفسي حالي في المنزل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان شريف رمزى، أنه يعانى من أعراض "كورونا" لكنها خفيفة، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة. 
 
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يعزل نفسه حاليا فى المنزل، طالبًا من جميع جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

كان شريف رمزي، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا السمتجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمزي" قائلا: "لحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".

يذكر أن المنتجة شهد رمزي شقيقة الفنان شريف رمزي أعلنت منذ قليل إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

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