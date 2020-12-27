بعد إصابته بـ"كورونا".. شريف رمزي: أعزل نفسي حالي في المنزل

قال الفنان شريف رمزى، أنه يعانى من أعراض "كورونا" لكنها خفيفة، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يعزل نفسه حاليا فى المنزل، طالبًا من جميع جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.



