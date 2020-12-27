موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة





تعادل نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي والفرهامبتون يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



