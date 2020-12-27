حقيقة رفع عرض سانت ايتان لضم مهاجم الزمالك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، حقيقة وصول عرضا رسميا إلى النادي من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم فريقه الأول لكرة القدم.

ويصر مصطفى محمد على الخروج للاحتراف الخارجي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن عرض سانت إيتان الفرنسي لضم مصطفى محمد شفهي ولم يرتق إلى مرحلة الرسمي.

وأضاف، " ماتردد عن زيادة العرض المقدم من نادي سانت اتيان لضم مصطفى محمد أمر لا أساس له من الصحة مجرد اجتهادات صحفية فقط ".

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نادي سموحة ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي من المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.

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