السيطرة على حريق في مستشقى خاص بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى خاص بمنطقة سيدي بشر، دون حدوث إصابات.





وتلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إخطارا بنشوب حريق داخل مستشفى خاص بمنطقة محمد نجيب بسيدي بشر، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع إنتشاره إلى العمارات السكنية وغرف المرضي.





ونشب حريق فى نفس المستشفى منذ عدة أشهر وأسفر عن وفاة 7 مرضى وإصابة آخرين من المرضى وتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج، وما زال الحريق الأول قيد تحقيقات النيابة العامة.





وأعلنت وقتها مديرية الصحه بالإسكندرية أنه تم نقل مصابي حريق المستشفى شرق الإسكندرية، إلى مستشفى صدر المعمورة، فيما تم نقل حالتين مصابتين إلى مستشفى آخر في سموحة.





وأكدت مديرية الصحة بالإسكندرية، أنه تم تشكيل لجنة تضم قطاع العلاج الحر، للوقوف على أسباب وفحص ملابسات الحريق الذى أدى إلى وفاة 7 مرضى وإصابة 7 آخرين.



