بلقيس تشارك ماجد المهندس إحياء حفل رأس السنة بالإمارات الخميس المقبل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
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تشارك المطربة بلقيس، المطرب ماجد المهندس، حفله الغنائى المقرر إحياؤه يوم الخميس المقبل بالإمارات.

ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الطرب بالإمارات بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

وكشفت بلقيس، مؤخرًا لبرنامج The insider بالعربي أنها صورت الأسبوع الماضي فيديو كليب لأغنية من ألبومها القادم مع المخرج اللبناني بهاء خداج

وقالت للإعلامي ايلي نخله بأنها قامت بوضع الفكرة هي و بهاء معاً، مشيرة الى أن فكرته إنسانية حساسة وسيبصر النور كثاني كليب من كليبات الالبوم


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