مؤشرات لتجديد عقد أوباما مع الزمالك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا من تجديد تعاقده مع ناديه، في ظل تمسك إدارة النادي والبرتغالي جايمي باتشيكو بتواجد اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر أوباما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة رفقة نجل محمود عبدالرازق شيكابالا معلقا:" هجدد يا آدم حاضر" .

ووصلت المفاوضات مع يوسف ابراهيم أوباما نجم نادي الزمالك، إلى مرحلة بعيدة وبات النادي على أعتاب الإعلان عن تجديد تعاقد اللاعب مع ناديه بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره نادي سموحة فى الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي من المقرر إقامتها مساء غداً الإثنين.

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