لقاءات هامة لأندية مجموعة الصعيد بالجولة السادسة للقسم الثاني

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الإثنين لقاءات الأسبوع السادس، من المجموعة الأولى، لمسابقة دوري القسم الثاني.

ومن المقرر ان تشهد تلك الجولة 8 مواجهات مرتقبة :

1- الإعلاميين مع المنيا 

يستضيف فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكناني نظيرة  فريق المنيا بقيادة شديد قناوي، متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما الإعلاميين في المركز السابع برصيد 8 نقاط .

وشهدت الجولة السابقة، خسارة المنيا من الفويم بهدف، وتعادل الألومنيوم مع شبان قنا بدون أهداف.

2- سوهاج مع الألومنيوم 

يلتقي فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو مع فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف ، حيث يدخل الفريق سوهاجي اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط بينما فريق الألومنيوم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد فوزه على بترول اسيوط بهدف نظيف.

3- بترول اسيوط مع الدخان 


يلتقي بترول اسيوط بقيادة كرم جابر مع الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم، يدخل فريق البترول اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الدخان المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد تعادله مع فريق كيما اسوان بهدفين لكلا منهما.

4- ديروط مع شبان قنا 

يخوض فريق ديروط بقيادة محمد صديق مواجهة قوية ومرتقبة فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين.

يدخل ديروط اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق شباب سمسطا بهدفين نظيفين بينما فريق شبان قنا في المركز السادس برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع فريق الإعلاميين بدون أهداف.

5- كيما اسوان مع شباب سمسطا 
يحل فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن ضيفاً على فريق كيما أسوان بقيادة عادل لحمه .

يدخل كيما اللقاء وهو متذيل برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق الشرقية للدخان ، بينما يحتل سمسطا المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بعد هزيمته من فريق ديروط بهدفين نظيفين.

6- بنى سويف مع طهطا 


يلعب فريق بنى سويف بقيادة أيمن المزين مع فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم ، يدخل الفريق السويفي اللقاء بـ 4 نقاط يضعوه في المركز الرابع عشر بعد تعادله مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لمثله، بينما طهطا بالمركز الثاني عشر بـ 5 نقاط بعد فوزه على فريق قنا بهدفين مقابل هدف.

7- فنا مع تليفونات بني سويف 

يلتقي فريق قنا بقيادة محمود إبراهيم مع فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال، ويحتل قنا المركز التاسع برصيد 7 نقاط وخسر مؤخرا من فريق طهطا بهدفين مقابل هدف بينما فريق التليفونات في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط وخسر من فريق سوهاج بهدف نظيف في الجولة الماضية.

8- الفيوم مع أسمنت أسيوط

يلعب فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى مع فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح ، يدخل الفيوم اللقاء في المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق المنيا بهدف نظيف، بينما الأسمنت بالمركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع فريق بنى سويف بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الأولى

1- المنيا 10 نقاط
2- الألومنيوم 10 نقاط
3- الشرقية للدخان 10 نقاط
4- ديروط 9 نقاط
5- بترول اسيوط 9 نقاط
6- شبان قنا 8 نقاط
7- الإعلاميين 8 نقاط
8- سوهاج 8 نقاط
9- قنا 7نقاط
10- الفيوم 7نقاط
11- شباب سمسطا 6 نقاط
12- طهطا 5 نقاط
13- تليفونات بنى سويف 4 نقاط
14- بنى سويف 4 نقاط
15- أسمنت أسيوط 3 نقاط
16-كيما أسوان نقطتين

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