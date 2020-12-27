لقاءات هامة لأندية مجموعة الصعيد بالجولة السادسة للقسم الثاني

1- الإعلاميين مع المنيا



يستضيف فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكناني نظيرة فريق المنيا بقيادة شديد قناوي، متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما الإعلاميين في المركز السابع برصيد 8 نقاط .





وشهدت الجولة السابقة، خسارة المنيا من الفويم بهدف، وتعادل الألومنيوم مع شبان قنا بدون أهداف.



2- سوهاج مع الألومنيوم



يلتقي فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو مع فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف ، حيث يدخل الفريق سوهاجي اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط بينما فريق الألومنيوم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد فوزه على بترول اسيوط بهدف نظيف.



3- بترول اسيوط مع الدخان







يلتقي بترول اسيوط بقيادة كرم جابر مع الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم، يدخل فريق البترول اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الدخان المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد تعادله مع فريق كيما اسوان بهدفين لكلا منهما.



4- ديروط مع شبان قنا



يخوض فريق ديروط بقيادة محمد صديق مواجهة قوية ومرتقبة فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين.



يدخل ديروط اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق شباب سمسطا بهدفين نظيفين بينما فريق شبان قنا في المركز السادس برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع فريق الإعلاميين بدون أهداف.



5- كيما اسوان مع شباب سمسطا



يحل فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن ضيفاً على فريق كيما أسوان بقيادة عادل لحمه .



يدخل كيما اللقاء وهو متذيل برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق الشرقية للدخان ، بينما يحتل سمسطا المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بعد هزيمته من فريق ديروط بهدفين نظيفين.



6- بنى سويف مع طهطا







يلعب فريق بنى سويف بقيادة أيمن المزين مع فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم ، يدخل الفريق السويفي اللقاء بـ 4 نقاط يضعوه في المركز الرابع عشر بعد تعادله مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لمثله، بينما طهطا بالمركز الثاني عشر بـ 5 نقاط بعد فوزه على فريق قنا بهدفين مقابل هدف.





7- فنا مع تليفونات بني سويف



يلتقي فريق قنا بقيادة محمود إبراهيم مع فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال، ويحتل قنا المركز التاسع برصيد 7 نقاط وخسر مؤخرا من فريق طهطا بهدفين مقابل هدف بينما فريق التليفونات في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط وخسر من فريق سوهاج بهدف نظيف في الجولة الماضية.



8- الفيوم مع أسمنت أسيوط





يلعب فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى مع فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح ، يدخل الفيوم اللقاء في المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق المنيا بهدف نظيف، بينما الأسمنت بالمركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع فريق بنى سويف بهدف لمثله.



ترتيب المجموعة الأولى



1- المنيا 10 نقاط

2- الألومنيوم 10 نقاط

3- الشرقية للدخان 10 نقاط

4- ديروط 9 نقاط

5- بترول اسيوط 9 نقاط

6- شبان قنا 8 نقاط

7- الإعلاميين 8 نقاط

8- سوهاج 8 نقاط

9- قنا 7نقاط

10- الفيوم 7نقاط

11- شباب سمسطا 6 نقاط

12- طهطا 5 نقاط

13- تليفونات بنى سويف 4 نقاط

14- بنى سويف 4 نقاط

15- أسمنت أسيوط 3 نقاط

16-كيما أسوان نقطتين



تنطلق في الثانية والنصف من عصر الإثنين لقاءات الأسبوع السادس، من المجموعة الأولى، لمسابقة دوري القسم الثاني.ومن المقرر ان تشهد تلك الجولة 8 مواجهات مرتقبة :