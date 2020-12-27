هل سيتم تأجيل مباريات أخرى في الدوري بعد القمة؟.. اتحاد الكرة يجيب

أوضح أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، السبب وراء تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





وأكد أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث"، أنه تم تأجيل قمة الدوري المصري، بتعليمات أمنية، خاصة في ظل الأعباء التي وضعت على كاهل الأمن خلال الفترة الأخيرة.





وأشار إلى أنه لا نية لتأجيل أي مباراة أخرى في الدوري إلا في حال أراد جهاز الأمن ذلك، موضحا أن التكليف برئاسة اللجنة سينتهي في 31 يناير المقبل.





وكشف أن اللجنة ستقوم بعمل تقرير لوزير الشباب والرياضة، من أجل عرضه على رئيس الوزراء، موضحا أنه تم عمل تقرير مفصل تم شرح خلاله التبعات الدولية والإجراءات، مؤكدا أنهم لن يكونوا سببا في إحراج الدولة المصرية وسنفعل ما يرضي الاتحاد الدولي.



