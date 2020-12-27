مباريات نارية في جولة مرتقبة لأندية القاهرة بالقسم الثالث



1- الترسانة مع زد



يستضيف فريق الترسانة بقيادة علاء نوح فريق زد بقيادة أسامة نبيه، صاحب الصدارة برصيد 11 نقاط بعد فوزه على السكة الحديد بهدف، بينما فريق الترسانة في المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد هزيمته من فريق منتخب السويس بهدف نظيف.



2- السكة الحديد مع الداخلية



يلتقي فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور مع فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال، ويدخل السكة اللقاء بالمركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من فريق زد بهدف نظيف.



بينما فريق الداخلية في المركز الخامس برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فريق كوكاكولا بهدف دون رد.



3- بورتو مع سرس الليان



يحل فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج ضيفأ على فريق بورتو بقيادة أشرف توفيق، على استاد الجيش بالسويس.



يدخل بورتو اللقاء برصيد 7 نقاط في المركز السابع ، عقب تعادله مع فريق الزرقا بدون أهداف بينما فريق سرس الليان في المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع فريق القناة بدون أهداف.





4- - النجوم مع الزرقا



يلعب فريق النجوم بقيادة أمير عزمى مع فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي ، ويدخل فريق النجوم اللقاء في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق جمهورية شبين بهدف ، بينما الزرقا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط عقب تعادله مع بورتو بدون أهداف.



5 -بتروجت مع منتخب السويس



يحتضن ستاد بتروسبورت مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال مع منتخب السويس بقيادة أشرف خضر .



يدخل بتروجت اللقاء وهو في المركز السادس من برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق المريخ بهدف لمثله ، في حين منتخب السويس وصيف المجموعة برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فريق الترسانة بهدف دون رد.



6- القناة مع النصر



يواجه فريق القناة بقيادة طارق الصاوي مع فريق النصر بقيادة سيد عيد، ويحتل القناة المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع فريق سرس الليان بدون أهداف، بينما فريق النصر في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق طنطا برباعية مقابل هدف.



7- طنطا مع المريخ



يلتقي فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال مع فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز ، يدخل طنطا اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، بينما فريق المريخ في المركز العاشر برصيد 6 نقاط .



8- كوكاكولا مع جمهورية شبين





يقام لقاء فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبدالله مع فريق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان بالدفاع الجوي الفرعي.



يدخل كوكاكولا اللقاء في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من الداخلية بهدف نظيف، بينما فريق جمهورية شبين متذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.



ترتيب المجموعة الثانية



1- زد اف سى 11 نقاط

2- منتخب السويس 8 نقاط

3- الزرقا 8 نقاط

4- سرس الليان 8 نقاط

5- الداخلية 8 نقاط

6- بتروجت 7 نقاط

7- بورتو السويس 7 نقاط

8- القناة 6 نقاط

9- الترسانة 6 نقاط

10- المريخ 6 نقاط

11- طنطا 5 نقاط

12- النصر 5 نقاط

13- كوكاكولا 4 نقاط

14- النجوم 4 نقاط

15- السكة الحديد 3 نقاط

16- جمهورية شبين نقطة



تقام منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني، في الثانية والنصف من عصر الإثنين، حيث تشهد تلك الجولة مواجهات نارية من العيار الثقيل.ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المقبلة :