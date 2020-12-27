عمرو دياب يطرح «من العشم» رابع أغنيات ألبومه الجديد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

طرح النجم عمرو دياب، أغنية "من العشم" رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ". 

الاغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ولحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس. 

وكان الهضبة قد طرح في وقت سابق امس أغنية "وأنا معاك " وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" 

الاغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس 

وكان الهضبة قد طرح صباح امس ثاني أغنيات ألبومه وعنوانها "بتهزر" كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير. 

وكان الهضبة قد طرح أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات ألبومه الجديد وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل، ويتواجد الهضبة حاليا ضمن أكثر الكلمات تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكراً (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».

أخبار تهمك

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ

منذ 37 دقيقة

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ ساعة

إيناس الدغيدي تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي: أوباما خارج حساباتنا.. وهذه أخر تطورات صفقة سيرينو.. وإعارة بادجي للدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

12:39 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن