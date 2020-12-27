أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

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كشف إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا.



وقال "عنان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مصر من الدول التي تقوم بالمسحات الغير الاستباقية على عكس دول مثل الهند والصين وأوروبا التي تقوم بمسحات استباقية لعينة عشوائية من الأشخاص سواء ظهرت عليهم أعراض أو لم تظهر.



وأضاف أن أرقام إصابات فيروس كورونا في مصر من الممكن أن نقوم بضربها في 15 إلى 20 ضعف لأن هناك بعض الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أو يقوموا بالعلاج في مستشفيات خارج وزارة الصحة.



وأشار إلى أن وزارة الصحة حتى الآن قامت بمليون مسحة حتى الآن ولكن هذا لا يعني أن المليون مسحة لمليون شخص لأن الشخص قد يقوم بعمل مسحة أو اثنين أو خمسة في بعض الأحيان، مؤكدًا أن الإصابات التي يترتب عليها أعراض حادة مازالت خطيرة وكذلك من 40% إلى 50% نسبة الوفيات في الموجة الثانية عن الموجة الأولى.



وأوضح أن هناك حالات وفاة بكورونا ولكنها ليست مسجلة على أنها كورونا لأنها لم يتم علاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة، ولذلك يمكن ضرب أعداد الوفيات في 3 إلى 4 أضعاف الوفيات اليومية، مؤكدًا أن خطورة الموجة الثانية أنها بدأت في فصل الشتاء على عكس الموجة الأولى التي بدأت في نهاية فصل الشتاء، لافتًا إلى أن مصر في ذروة الموجة الثانية حاليًا ولن تنكسر إلا في أول مايو المقبل.