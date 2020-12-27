ريال مدريد يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني ديفد ألابا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعام 2021.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد استقر على التعاقد مع ديفيد ألابا من صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة فى صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعب الدولي النمساوي ينتظر الاتفاق مع نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة على حسم الصفقة.

يذكر أن ألابا رفض تجديد عقده الذي ينتهي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى صيف 2021 مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

أخبار تهمك

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي: أوباما خارج حساباتنا.. وهذه أخر تطورات صفقة سيرينو.. وإعارة بادجي للدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ

منذ 40 دقيقة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

إيناس الدغيدي تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

12:39 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن