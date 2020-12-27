البابا تواضروس: الأقباط لهم نفس حقوق كل المصريين (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
هدى عبدالرازق
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قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن حقوق الأقباط في مصر هي نفسها حقوق المصريين، مشيرا إلى أنه لا يميل لاستخدام التصنيف الديني.

وأضاف "البابا تواضروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت: "إحنا مصريين أنا مصري بروح الكنيسة، وحضرتك مصري بتروح المسجد.. مفيش فرق بينا"، مضيفا أن المسلم والمسيحي لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الوجبات.

وأضاف بطريرك الإسكندرية، أن هناك أمور كثيرة تم تصويبها خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء كنيسة ومسجد في كل المنشآت العمرانية الجديدة أمر مهم.

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