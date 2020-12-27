شاهد.. "باتمان" المصري يوزع كمامات للوقاية من فيروس كورونا

كشف باسم رؤوف، صاحب شخصية باتمان المصري التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل استخدامه لهذه الشخصية لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خاصة في منطقة الشيخ زايد.





وقال "رؤوف" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "جهزت السيارة منذ أكثر من سنة، وبدأت في الحصول على الأزياء من أماكن خاصة".





وأضاف: "شخصية باتمان محبوبة من قبل المصريين وكل الناس بتحبها سواء صغير أو كبير، وبدأت في النزول في الشارع، ومكنتش متوقع هذا القبول والإعجاب بين المواطنين".



