شاهد.. زوجة نجل القرضاوي: "طلب أكتبله شيك بـ10 ملايين دولار للعودة لمصر"

قالت مروة عاشور، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إنها سافرت من مصر إلى قطر وعاشت هناك 6 أشهر، وطلبت من زوجها العودة لمصر، فأخبرها أنه إذا كانت تريد العودة لمصر فعليها التوقيع على شيك بـ 10 مليون دولار له.





وأشارت "عاشور"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "عبدالرحمن" خرج من مصر بطريقة غير قانونية، موضحة أنه توجه في البداية للسودان ومنها لتركيا وظل بها فترة مع أسرته، معلقة: "عائلة القرضاوي بتقضي المصيف في تركيا كل سنة".



