عاجل- استمرار إيجابية المسحة الطبية لثلاثي الأهلي المصاب بفيروس كورونا









أعلن الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، استمرار إيجابية المسحة الطبية التي أجراها الثلاثي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر واستمرار إصابتهم بفيروس كورونا.





وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي بأن العينة التي أجراها اللاعبون الثلاثة ظهرت نتيجتها ولا تزال إيجابية.



