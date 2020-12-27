إيناس الدغيدي تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
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كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن الأعراض التي تشعر بها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قائلة: "أحيانا درجة حرارتى بتكون عالية ومليش نفس أكل فى أغلب الوقت".

وقالت في تصريحات صحفية، أنها عملت تحليل دم ومن المنتظر أن تتعرف على النتيجته اليوم.

كانت إيناس الدغيدى، صرحت بأنها شعرت بأعراض كورونا، حينما وجدت نفسها فى حمام المنزل، قائلة "ماعرفش وقعت ازاى فى الحمام" و"الدور دمه تقيل اوي"، فأنا لم أشعر بأى اجهاد، ولم أتواجد فى مهرجان القاهرة سوى يوم واحد فقط، وتحديدا أثناء عرض فيلم إلهام شاهين، وكان معى يسرا ووائل الإبراشى.

وقالت إنها لا تعرف مصدرالعدوى جت منين.. فعرفت ان احدى صديقاتى مصابة بكورونا وكنت فى منزلها قبل أيام".

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