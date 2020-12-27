عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:39 ص
شيماء حسن
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية قبل قليل أن المملكة المتحدة سوف تبدأ في طرح لقاح أوكسفورد اعتبارًا من 4 يناير من العام المقبل 2021.
جاء ذلك خلال خبر عاجل على "القناة الأولى المصرية".
هذا، ويعاني العالم كله منذ شهر ديسمبر الماضي، من انتشار فيروس كورونا والذي أعلنته منظمة الصحة العالمة جائعة على مستوى العالم في شهر مارس الماضي.
واضطرت عدد من دول العالم إلى الإغلاق الاقتصادي، وإغلاق حدودها لعدة أشهر، وبعدها عادت عجلة الإنتاج فيها مرة أخرى، إلا أن الموجة الثانية تسببت في عودة الإغلاق مرة أخرى.
ووصل عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى حوالي 80 مليون شخص، بينما اقتربت الوفيات من حدود المليوني إصابة.
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