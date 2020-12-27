تعرف على مباريات الجولة القادمة من الليجا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يعود الدوري الإسباني لكرة القدم في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بعد إنتهاء احتفالات الكريسماس في إسبانيا، وستكون هناك مواجهات قوية في هذه الجولة السادسة عشر من الليغا.

وتنطلق الجولة بأربع بمواجهات يوم الثلاثاء القادم 29 ديسمبر، وستكون بداية المباريات، إشبيلية ضد فياريال في السادسة مساءً، ثم برشلونة وإيبار في الثامنة والربع، ثم مباراتين في العاشرة والنصف بين ليفانتي وريال بيتيس، وقادش وبلد الوليد.

بينما يوم الاربعاء 30 ديسمبر، يواجه غرناطة نظيره فالنسيا في السادسة مساءً، تليها مباراتي اتليتكو مدريد وخيتافي، وسيلتا فيغو وهويسكا في الثامنة والربع، وفي العاشرة والنصف إلتشي وريال مدريد.

وتختتم الجولة يوم الخميس 30 ديسمبر، بمواجهتي أتليتك بلباو وريال سوسيداد في الثالثة عصراً، وأوساسونا وديبورتيفو ألافيس في الخامسة والربع.

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