التعليم العالي تحذر: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال 10% (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا تتراوح من 5 إلى 10%، مشيرًا إلى أنه تم توفير أماكن لعزل هؤلاء الأطفال. 

وأضاف "عبدالغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية أن غالبية إصابات الأطفال بكورونا تكون خفيفة وقدرتهم على تخطي المرض مرتفعة بصورة كبيرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أنه ليس هناك دليل علمي أن نسبة الإصابة في الجامعات والمدارس أعلى من الإصابة في الشارع أو بسبب التجمعات، مؤكدًا على ضرورة الحصول على تعليم في بيئة صحية آمنة.

وأوضح أن الإصابة مرتبطة بثلاثة أشياء أن يكون هناك تزاحم وعدم استخدام التباعد أو عدم استخدام المطهرات وعدم المشاركة في الأشياء الشخصية.

وأكد، أنه سيكون هناك تدقيق أكثر على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 25 مستشفى جامعي لزيادة السعة الاستيعابية في المستشفيات لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى العزل داخل المستشفى.

وتابع، أنه تم توفير 2377 سرير في الأقسام الداخلية في المستشفيات لمرضى كورونا أصحاب الأعراض الشديدة والحرجة أو أصحاب الأمراض المزمنة والذين يحتاجون إلى العزل داخل المستشفى.

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