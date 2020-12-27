فنانة شابة تعلن شفائها من فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
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زفت الفنانة بسنت شوقي خطيبة الفنان محمد فراج، خبرًا سارًا لجمهورها حيث أعلنت تعافيها من فيروس كورونا.

وكتبت بسنت شوقي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله.. نيجاتيف يا بني آدمين".

كانت بسنت شوقي، أعلنت قبل فترة خبر إصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت بسنت: "أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا ويا ريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفه جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين".

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