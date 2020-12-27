مشاهدات مليونية لأغنية تامر حسني الجديدة "قد الفراق" في وقت قياسي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
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تصدر تامر حسني، محركات البحث بأغنيتي "طمعتيني" و"قد الفراق".

وحققت الأغنية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع إسلام زكي عدد مشاهدات مرتفع.

ونجحت الأغنية في تحقيق أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحها.

وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى".

وحصد جائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".

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