مشاهدات مليونية لأغنية تامر حسني الجديدة "قد الفراق" في وقت قياسي

تصدر تامر حسني، محركات البحث بأغنيتي "طمعتيني" و"قد الفراق".





وحققت الأغنية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع إسلام زكي عدد مشاهدات مرتفع.





ونجحت الأغنية في تحقيق أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحها.





وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى".



