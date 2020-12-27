شاهد.. زوجة نجل القرضاوي: "مش حاسة بأمان في تركيا.. وعبدالرحمن مبيصرفش علينا"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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قالت مروة عاشور، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إن زوجها مازال في تركيا، وليس بينهم أي علاقة، مضيفا: "مبشوفش الولاد من فترة طويلة".

وأضافت "عاشور"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنها رفعت قضية طلاق منذ 6 أشهر، وهو التقى بالأولاد خلال هذه الفترة 3 مرات، موضحة: "هو مش فارق معاه البنات"، لافتة إلى أن ليس لديها أي حياة في تركيا.

وأضافت: "معرفتش أتعلم تركي، ومش مرتاحة ولا حاسة بأمان في تركيا، ومبيصرفش عليا"، لافتة إلى أن مستوى التعليم الذي تحصل عليه ابنتها في تركيا لا يرضيها.

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مروة عاشور زوجة نجل القرضاوي بوابة الفجر الفجر

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