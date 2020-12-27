شاهد.. ممثل "الرقابة علي القطن": 215 مليون جنيه حجم استثمارات محلج الفيوم

قال أحمد جمال، ممثل الهيئة العامة للرقابة على القطن، إن الحكومة تابعت تنفيذ خطتها لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وطورت محلج الفيوم العملاق باستثمارات بلغت 215 مليون جنيه.

وأضاف "جمال"، خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن كل عينة تأتي إلى المحلج يكون عليها "باركود" ويتم تحليل القطن وتحديد صفاته ولونه وطبقة الشمع عليه، لافتا إلى أن المعمل يحدد استطالة القطن ودرجة جودته ورتبته وكافة البيانات الدالة على صفاته، ويتم منح شهادة رسمية معتمدة بذلك لرفع سعره سواء للتصدير أو التصنيع.



