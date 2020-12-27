شاهد.. ممثل "الرقابة علي القطن": 215 مليون جنيه حجم استثمارات محلج الفيوم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال أحمد جمال، ممثل الهيئة العامة للرقابة على القطن، إن الحكومة تابعت تنفيذ خطتها لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وطورت محلج الفيوم العملاق باستثمارات بلغت 215 مليون جنيه.
وأضاف "جمال"، خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن كل عينة تأتي إلى المحلج يكون عليها "باركود" ويتم تحليل القطن وتحديد صفاته ولونه وطبقة الشمع عليه، لافتا إلى أن المعمل يحدد استطالة القطن ودرجة جودته ورتبته وكافة البيانات الدالة على صفاته، ويتم منح شهادة رسمية معتمدة بذلك لرفع سعره سواء للتصدير أو التصنيع.

من جانبه قال المهندس سعيد سعد خبير تطوير المحالج إن المحلج هو أول خطوت لتصنيع الأقطان فائقة الجودة، حيث يقوم بفصل البذرة عن القطن الذي يتم تصنيعه أو تصديره في حين تذهب البذرة للعصر أو لتحويلها إلى زيوت وأعلاف، للافتا إلى أن محلج الفيوم تم تطويره باستثمارات بلغت 215 مليون جنيه على أحدث النظم العالمية، وبه معمل مميز لاختبار القطن وتحديد رتبته وإعطاء شهادة فنية بذلك تساعد في تحديد السعر وترفع من قيمته عند التصدير. 

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