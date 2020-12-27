وزير الزراعة: الأعداء يروجون شائعات مغرضة لاستهداف مصر (فيديو)

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا توجد بؤر لمرض إنفلونزا الطيور في مصر.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأعداء هم من يروجون شائعات مغرضة لاستهداف مصر.





وكشف أن الأمن الغذائي هو توفير الغذاء الآمن والصحي، موضحا أن معامل وزارتي الصحة والزراعة تفحص شحنات السلع القادمة من الخارج.



