"القصير": 300 ألف جنيه تكلفة زراعة الفدان في سيناء (فيديو)

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن 25% من العمالة في مصر يستوعبها القطاع الزراعي.





وأضاف "القصير"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن عمالة القطاع الزراعي غالبيتها من الريف والقري.





وكشف وزير الزراعة أن الرئيس السيسي وجه بانتهاء الري بالغمر في كل محافظات مصر بعد أربع سنوات، كما تم تشكيل لجان مع وزراة الري لمساعدة المزارعين وتوعيتهم بأهمية الري الحديث.





وتابع، أنه يتم تقديم قروض للفلاحين من البنك الزراعي بفائدة 5% على فترات سداد طويلة لمساعدته في استخدام الطرق الحديثة، موضحا أن الإنتاجية الأكثر ستساهم في تحسين الحالة المعيشية للفلاحين، لافتا إلى أن أكثر من 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء تم حصرهم لزراعتهم بالمحاصيل المختلفة، مع إجراء اختبار صلاحية 500 ألف فدان شمال ووسط سيناء وتوفير المياه اللازمة للزراعة.



