سفير "اتكلم عربي": وزيرة الهجرة عاملتني كأم وليست مسؤولة

قال الشاب المصري ميسرة محمود، الحاصل على جائزة شخصية العام من النمسا، إنه فوجئ بمكالمة من وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم أثناء تواجده ف النمسا، لتشيد مبادرة "اتكلم عربي"، التي تبناها في النمسا، موضحا: "هي شخصية جميلة وأحبها على المستوى الشخصي، فكانت بمثابة الأم لي وليست وزيرة".





وأضاف "محموج"، خلال تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيري رمضان، وكريمة عوض: "كان هناك تواصل مع جيراننا في النمسا، ووالدي كان يحرص على أن يبرز الجوانب المصرية في التعامل مع الجيران، ونتبادل معهم أطباق الطعام، وقال لي إن هذا ما يحدث في مصر".





وتابع: "شخصيتي تكونت في المنزل وأيضا في المدرسة، والتي كان هناك بها درجة كبيرة من الاهتمام بالبيئة، والمبادرة بدأت بـ 4 أفراد، معي في المدرسة، وفكرنا في إطلاق المبادرة، لمساعدة البيئة".





أوضح: "تلقينا عروضًا من أحزاب في النمسا لمساعدتنا، ولكننا جميعا رفضنا هذا الأمر، وفضلنا الاستقلالية عن الأحزاب، ونتواصل باستمرار مع الجالية المصرية في ا لنمسا، وتحديدا النادي المصري".