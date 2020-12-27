شعبة الأدوية تكشف حقيقة وجود نقص في البروتوكولات العلاجية لـ"كورونا"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، عن حقيقة وجود نقص في الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج لفيروس كورونا.

وقال "عوف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "لا يوجد لدينا أي أزمة في الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وعندنا مخزون كويس واستقرار في السوق الدوائي في مصر".

وأضاف رئيس شعبة الأدوية: "لدينا 30 شركة تنتج الباراسيتامول المستخدم في بروتوكولات علاج كورونا، وأناشد المواطنين مينزلوش ويلموا الأدوية لأن هذا ما خلق أزمة الأدوية في الموجة الأولى، ونقوم بمتابعة شبه يومية لموزعي الأدوية حتى لا يقوم أي موزع بالتخزين لعمل سوق سوداء لبيع الأدوية".

وأكد أن مخزون الأدوية المستوردة جيد، مستطردًا: "هناك بعض الأدوية يصل مخزونها إلى سنة، ونلتزم بتوفير هذه الأدوية على الرغم من زيادة تكلفة الشحن".

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