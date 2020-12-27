أسعار الذهب اليوم الاحد 27-12-2020 في اسواق الصاغة بمصر

حققت اسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020 استقرار، بعدما حققت تذبذبات سعري الأسبوع الماضي

سعر الذهب اليوم الأحد 27-12-2020 :

وحقق سعر جرام الذهب اليوم الأحد 27 -12-2020

عيار 21 استقر اليوم عند 817 جنيها،.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جني.

، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا،

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.