أسعار الذهب اليوم الاحد 27-12-2020 في اسواق الصاغة بمصر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
سعر الذهب اليوم الأحد
سعر الذهب اليوم الأحد
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020 استقرار،  بعدما حققت تذبذبات سعري الأسبوع الماضي

 

 

سعر الذهب اليوم الأحد 27-12-2020 :

 

وحقق سعر جرام الذهب  اليوم الأحد 27 -12-2020

عيار 21 استقر اليوم عند 817 جنيها،.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جني.

، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا،

 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

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