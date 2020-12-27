أسعار الذهب اليوم الاحد 27-12-2020 في اسواق الصاغة بمصر
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020 استقرار، بعدما حققت تذبذبات سعري الأسبوع الماضي
سعر الذهب اليوم الأحد 27-12-2020 :
وحقق سعر جرام الذهب اليوم الأحد 27 -12-2020
عيار 21 استقر اليوم عند 817 جنيها،.
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جني.
، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا،
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو
6536 جنيهًا.
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