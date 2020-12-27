عاجل.. الكشف عن رئيس الزمالك الجديد





أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيسا للجنة المكلفة بإدارة لنادي الزمالك خلفاً للمستشار الراحل أحمد البكري الذي وافته المنية الخميس الماضي.

ومن المقرر تعيين عضو ثالث باللجنة يتولى منصب أمين الصندوق، مع اللواء المستشار عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم.