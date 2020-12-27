متخصص في علم الفيروسات: لا يجب إطلاق سلالة على التحولات الأخيرة لكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال إسلام حسين، متخصص في علم الفيروسات بالولايات المتحدة، إنه لا يجب إطلاق مصطلح "السلالة" على التحورات الأخيرة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب بريطانيا.

وأضاف "حسين" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، السبت، أن مصطلح السلالة يظهر إذا اكتسب الفيروس وظيفة جديدة أو حدث تغيير في خصائصه البيولوجية وبدأ يسبب أعراض أشد أو لا يستجيب الجهاز المناعي له.

وأشار إلى أن العلماء يسابقون الزمن لتحليل الشفرات الوراثية للفيروس والذي اكتشف أنه أكثر انتشارًا ولكن دون حدوث تغيير في الأعراض، مؤكدًا على أن التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية هما السلاح الأول لمواجهة الجائحة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و7352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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