متخصص في علم الفيروسات: لا يجب إطلاق سلالة على التحولات الأخيرة لكورونا

قال إسلام حسين، متخصص في علم الفيروسات بالولايات المتحدة، إنه لا يجب إطلاق مصطلح "السلالة" على التحورات الأخيرة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب بريطانيا.





وأضاف "حسين" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، السبت، أن مصطلح السلالة يظهر إذا اكتسب الفيروس وظيفة جديدة أو حدث تغيير في خصائصه البيولوجية وبدأ يسبب أعراض أشد أو لا يستجيب الجهاز المناعي له.





وأشار إلى أن العلماء يسابقون الزمن لتحليل الشفرات الوراثية للفيروس والذي اكتشف أنه أكثر انتشارًا ولكن دون حدوث تغيير في الأعراض، مؤكدًا على أن التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية هما السلاح الأول لمواجهة الجائحة.



