الأهلي: أوباما خارج حساباتنا.. وهذه أخر تطورات صفقة سيرينو.. وإعارة بادجي للدوري التركي
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
علي نبوي
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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أخر التطورات في ملف التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي.
وقال أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية :"سيرينو من اللاعبين المرشحين للانتقال للنادي الأهلي، وكان هناك تواصل منذ فترة".
وأضاف :"نحترم نادي صن داونز وإدارته ونشكر سيرينو على تصريحاته وعقب الانتهاء من الصفقة سنقوم بالإعلان عنه".
وتابع :"ليس سيرينو فقط هناك أكثر من لاعب محترم ولكن لابا كودجو ليس في حسابات الأهلي".
وأشار :"بخصوص والتر بواليا لا يوجد خطوات رسمية تجاه اللاعب للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".
وأردف :"لم نوقع مع اللاعب مثلما يتردد في القترة الماضية، لا يمكن أن نفعل ذلك دون علم ناديه".
وأردف :"أليو بادجي سيتم إعارته خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة لناد تركي لمدة موسم، وتم الاتفاق على كل شيء، ونتمنى له التوفيق".
وزاد :"المدير الفني لديه بعض الطلبات، وهدفنا هو تحقيق نتائج مميزة في كأس العالم للأندية والتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري".
وكشف :"نبني فريق للموسم المقبل والتعاقد مع اللاعبين يكون بناء على وجهة نظر المدير الفني".
وأوضح :"محمد الشناوي لا يملك عروضًا من أوروبا وتوقعي الشخصي بأنه حال تلقيه عرضًا لن يرحل عن الأهلي".
وأشار :"لا يوجد نية لاستبدال جونيور أجاي في يناير وكل ما يقاب ليس صحيحًا وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا ونتمنى أن يعود سريعًا".
واختتم حديثه :"قمنا بتوثيق عقد مروان محسن في اتحاد الكرة وهو لاعب مهم جدًا في صفوف الفريق".