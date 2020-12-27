الأهلي: أوباما خارج حساباتنا.. وهذه أخر تطورات صفقة سيرينو.. وإعارة بادجي للدوري التركي









كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أخر التطورات في ملف التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي.









وقال أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية :"سيرينو من اللاعبين المرشحين للانتقال للنادي الأهلي، وكان هناك تواصل منذ فترة".





وأضاف :"نحترم نادي صن داونز وإدارته ونشكر سيرينو على تصريحاته وعقب الانتهاء من الصفقة سنقوم بالإعلان عنه".





وتابع :"ليس سيرينو فقط هناك أكثر من لاعب محترم ولكن لابا كودجو ليس في حسابات الأهلي".





وأشار :"بخصوص والتر بواليا لا يوجد خطوات رسمية تجاه اللاعب للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".





وأردف :"لم نوقع مع اللاعب مثلما يتردد في القترة الماضية، لا يمكن أن نفعل ذلك دون علم ناديه".





وأردف :"أليو بادجي سيتم إعارته خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة لناد تركي لمدة موسم، وتم الاتفاق على كل شيء، ونتمنى له التوفيق".





وزاد :"المدير الفني لديه بعض الطلبات، وهدفنا هو تحقيق نتائج مميزة في كأس العالم للأندية والتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري".





وكشف :"نبني فريق للموسم المقبل والتعاقد مع اللاعبين يكون بناء على وجهة نظر المدير الفني".









وأوضح :"محمد الشناوي لا يملك عروضًا من أوروبا وتوقعي الشخصي بأنه حال تلقيه عرضًا لن يرحل عن الأهلي".





وأشار :"لا يوجد نية لاستبدال جونيور أجاي في يناير وكل ما يقاب ليس صحيحًا وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا ونتمنى أن يعود سريعًا".



