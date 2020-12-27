مدير "قصر العيني الفرنساوي": إصابة الأطفال بكورونا في الموجة الثانية عالية (فيديو)

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن نسبة انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية بين الأطفال أعلى من الموجة الأولى، ولكن الأعراض بسيطة وليست شديدة وأغلبها بتمر بصورة سريعة.





وأضاف "الحديدي" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC" أن الجرعات التي يتم تقديمها للأطفال المصابين لفيروس كورونا تختلف عن الجرعات المقررة للكبار.





وتابع مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أنه في البداية تم تخصيص الجزء العلوي من المستشفى لمصابي كورونا قبل أن يتم قرار تحويل المستشفى كلها إلى مستشفى عزل ولذلك تم نقل 200 مريض غير مصابي بكورونا إلى مكان آخر، موضحا: "لم نستطع نقل المرضى كليا، وكان لا بُد من نقلهم بالتدريج وهذا احتاج إلى أكثر من يوم، ومستشفى الأمراض الباطنة هي أحد مستشفيات العزل التي تم تجديدها وتطويرها على أعلى مستوى".



