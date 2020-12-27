مدير "قصر العيني الفرنساوي": إصابة الأطفال بكورونا في الموجة الثانية عالية (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:43 ص
عمرو الحديدي
عمرو الحديدي
شيماء حسن
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قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن نسبة انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية بين الأطفال أعلى من الموجة الأولى، ولكن الأعراض بسيطة وليست شديدة وأغلبها بتمر بصورة سريعة.

وأضاف "الحديدي" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC" أن الجرعات التي يتم تقديمها للأطفال المصابين لفيروس كورونا تختلف عن الجرعات المقررة للكبار.

وتابع مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أنه في البداية تم تخصيص الجزء العلوي من المستشفى لمصابي كورونا قبل أن يتم قرار تحويل المستشفى كلها إلى مستشفى عزل ولذلك تم نقل 200 مريض غير مصابي بكورونا إلى مكان آخر، موضحا: "لم نستطع نقل المرضى كليا، وكان لا بُد من نقلهم بالتدريج وهذا احتاج إلى أكثر من يوم، ومستشفى الأمراض الباطنة هي أحد مستشفيات العزل التي تم تجديدها وتطويرها على أعلى مستوى".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و7352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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