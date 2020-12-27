شاهد.. عمرو أديب لـ البابا تواضروس: "هتاخد لقاح كورونا".. والبطريرك يجيب

رد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على سؤال الإعلامي عمرو أديب بشأن هل سيحرص على الحصول على لقاح كورونا حال توفره، أم لا؟





وقال البابا تواضروس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، قائلا: "آه هاخده"، فعقب "أديب": قولت أه من غير تردد"، فأجاب البابا تواضروس: "طبعا، ربنا يحفظكم جميعا، وكل سنة وأنتم طيبين".





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.





وقال نه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة.



