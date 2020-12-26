سلبية مسحة قائمة بنى سويف قبل مواجهة طهطا بالقسم الثاني



على جانب آخر إقترب الثنائى خالد الشيخ وكابونجا من المشاركة في مباراة طهطا المقبلة، بدوري لاقسم الثاني.



ويغيب عن صفوف الفريق السويفي الثنائى اسلام شرقية وحسن عبده لاصابتهما بقطع بالرباط الصليبى.



وخلال التدريبات اليومية بملعب استاد بنى سويف حرص ايمن المزين المدير الفنى على تصعيد مجموعة من الناشئين لسد العجز بصفوف الفريق وإمكانية مشاركة البعض منهم .



ويحتل بنى سويف المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



أثبتت التحاليل الطبية ' رابد تيست ' التى أجريت اليوم للاعبي الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف بقائمة الفريق لمباراة طهطا الرياضى سلبية نتائج 33 عينة تم إجراؤها للجهاز الفنى واللاعبين .