وزير الزراعة: نستورد 95 % من تقاوي الخضار.. والبطاطس تحتل المرتبة الأولى (فيديو)

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ البرنامج القومي لإنتاج التقاوي.

وأضاف "القصير"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن لدينا اكتفاء ذاتيًا في تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، والذرة، والقطن، والفول، والأرز.





وكشف وزير الزراعة، أنه يتم استيراد 95 % من تقاوي الخضار بإجمالي 200 مليون دولار، وتعد البطاطس الأكثر استيرادًا لبذورها من الخارج.





وأشار إلى أن برنامج إنتاج بذور الخضروات يستغرق 3 سنوات، وتم اختيار 12 محصولًا للعمل على إنتاج بذورهم، وتم تسجيل 23 صنفًا جديدًا لأول مرة من بذور الخضراوات من ضمنها الطماطم، والكنتالوب، والبطيخ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير الدعم الكامل من أجل مشروع إنتاج التقاوي في مصر، كما يتم العمل على وجود شراكة أجنبية مع الدول المتقدمة في إنتاج البذور، كما أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في المشروع القومي لإنتاج البذور.





وشددة على أنه يتم العمل على تقديم تقاوي جيدة للفلاح بتكلفة مناسبة من المشروع القومي للبذور، بدلا من المستوردة.



