القلاوى نائبا لرئيس قطاع الناشئين بتليفونات بنى سويف

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أصدر نادي تليفونات بنى سويف قرارا بتولى حاتم القلاوى منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى وذلك للموسم الحالى 2020-2021.

حاتم القلاوى عمل بمنصب المدير الفنى للفريق الأول ببنى سويف لكرة الصالات ونجح فى الحصول علي المركز الثاني بمسابقة الدورى الممتاز موسم 98 والحصول علي كأس الرئيس 3 مرات في كرة الصالات، كما عمل مديرا فنيا لفرق 14/15/16 سنة بنادي تليفونات بني سويف ومديرا فنيا لنادي تليفونات بني سويف للفريق الأول لكرة الصالات .

وخاض القلاوى عدة تجارب أخرى كمدير فنى للفريق الاول لنادي اهناسيا موسم 2014/2015 ومديرا فنيا لفريقي الشباب والناشئين لنادي التوباد السعودي والحصول علي المركز الثاني ومديرا فنيا لاكاديمية مصر المقاصة ببني سويف والعمل بمنصب المدير الفني ورئيس قطاع نادي الشباب الرياضي والمدير الفني لمنطقة بني سويف للمني فوتبول .

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